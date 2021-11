"Hän on kuin Kimi" – FIA-pomo lausui yllättävän arvion Max Verstappenista

– Erittäin suoraviivainen, erittäin lahjakas. Heillä molemmilla on vain tietty määrä mielenkiinnon kohteita, ja he keskittyvät niihin. Muusta he eivät piittaa.

– Pidän Lewisistä. Ihailen sitä, miten pitkään hän on ollut huipulla, vaikka totta kai se on helpompaa, kun saa ajaa parhaassa autossa ja parhaassa tallissa, Todt sanoo.

– Hänellä on intohimoa. Se, että hän on sitoutunut näihin asioihin on erittäin hyvä asia. En tarkoita, että olisin aina samaa mieltä hänen kanssaan, mutta hänellä on omat uskomuksensa ja hän tuo ne julki. Pidän siitä.