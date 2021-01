Navalnyin tulevaisuus on epävarma, mutta voiko EU auttaa oppositiojohtajaa? "Tässä on selvästi kyse erittäin vakavasta ihmisoikeusrikkomuksesta"

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuron mukaan on vaikea arvioida, miltä oppositiopoliitikon tulevaisuus näyttää.

– Tämän prosessin tarkoituksena on epäilemättä pitää hänet ulkona syksyn tulevista duuman vaaleista. Ettei hän pääse omalla toiminnallaan häiritsemään vaaleissa pedattua valtapuolue Yhtenäinen Venäjän voittoa.

– Hän on loppuun asti viritetty poliitikko ja hänen tavoitteensa on tulla Venäjän presidentiksi. Saksasta käsin Venäjän presidentiksi ei kyllä nousta.

Suojeleeko julkisuus?

– Mihin asti se riittää, on sitten toinen asia. Jo ennen tätä myrkytystapausta hänhän oli erittäin julkinen henkilö ja keräsi huomiota. Myöskin häneen kohdistuneista uhkista puhuttiin julkisesti.

Suojaa toivotaan saatavaksi myös EU:lta. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan unionin sisällä on käyty keskustelua jäsenmaiden yhteisestä kannanotosta, jota Suomi tukisi.

Keinoja Navalnyin tukemiseksi Hautalan mukaan kuitenkin on.

Keskustellaan tiistai-iltana

Joulukuussa EU-maat sopivat ihmisoikeuspakotejärjestelmästä. Sen avulla EU:lla on mahdollisuus esimerkiksi kieltää ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiltä pääsy EU:hun ja heidän tai niiden EU:ssa olevat varat voidaan jäädyttää.

– Tässä nyt on selvästi kyse erittäin vakavasta ihmisoikeusrikkomuksesta, henkeen kohdistuneesta teosta eli Navalnyin murhayrityksestä. Sanoisin, että nyt jos koskaan EU voisi aloittaa tämän upouuden ihmisoikeussanktiojärjestelmänsä käytännön toimeenpanon tästä tapauksesta.

– Parlamentti on jo aikaisemmin tuominnut Venäjän toimet Navalnyin murhayrityksessä. Tämä on meille asia, jota olemme seuranneet erittäin huolestuneena jo pidempään.

Kansalaisyhteiskuntaa on tuettava

Hautalan mukaan on tärkeää, että EU löytää tulevaisuudessa tapoja, joiden avulla Venäjän poliittista, laillista oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaan voidaan tukea.

– EU on säätänyt oman pakotejärjestelmänsä ihmisoikeusrikkomuksista, mutta samaan aikaan Venäjä on tiukentanut koko ajan suhtautumistaan kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeusjärjestöihin. Nykyään melkein kuka tahansa, joka on tekemisissä ulkomaiden kanssa näissä asioissa, voidaan julistaa ulkomaiseksi agentiksi. Tämä voi kohdistua myös mahdollisiin oppositioedustajiin, jotka harkitsevat ehdokkuutta tämän vuoden duuman vaaleissa.