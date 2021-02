Pystyvätkö länsimaat puuttumaan Navalnyin tilanteeseen? EU:n ulkoministeri huomenna Moskovassa: "Odotamme, että hän vie juuri oikean viestin"

– Presidentillä on etuoikeus olla esittämättä keinoja. Se on sitten meidän muiden mietittävä, mitä ne ovat, Hautala kommentoi Uutisaamussa.

Valta haastetaan

– Se on uusi tilanne. Navalnyi, mielenosoittajat ja oppositio, joka on nyt kaduilla esiintynyt, haastaa ehkä ensimmäistä kertaa julkisesti Putinin lähipiirin vallan.

Onko EU:n toimilla merkitystä?

– Jos pitää veikata, sanoisin, että hänen pysymisensä kansalinvälisen huomion kohteena ja poliittisesti tuomittuna vankina on tietynlainen turva hänelle fyysisen kohtelun osalta. Tuomion tarkoitus on, että hänet pelataan pois politiikan toimijoiden kentältä.

Se, kuka astuu Navalnyin saappaisiin on epävarmaa. Julkisuudessa on keskusteltu muun muassa siitä, ryhtyykö Navalnyin vaimo Julia yhdeksi opposition keulahahmoista.

– Liike on jatkunut niin pitkään, että kyllä sieltä on noussut myös muita henkilöitä, jotka ovat osoittaneet kykenevänsä toimimaan ilman Navalnyita. Mutta hänellä on ollut ja on iso symbolinen merkitys juuri tälle liikkeelle.