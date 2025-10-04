Helsingin IFK:n ykkössentteri Jori Lehterä on sivussa lauantain SM-liigaottelusta KalPaa vastaan.

Lehterä loukkaantui perjantain musertavassa 0–6-tappiossa JYPiä vastaan. IFK:n tähtihyökkääjä loukkasi itseään aloituksen yhteydessä, kun JYPin kapteeni Jere Lassila kaatui 37-vuotiaan konkarin jalan päälle.

Katso tilanne ylälaidan videolta.

Lehterä, joka jätti pelin kesken pian avauserässä tapahtuneen tilanteen jälkeen, ei ole joukkueen mukana lauantain vieraspelissä KalPaa vastaan. HIFK:n ykkösketjun hyökkäyskolmikon muodostavat sen sijaan Santeri Karjalainen, Petrus Palmu ja Jere Karjalainen.

HIFK:n hyökkääjä Lauri Sinivuori on myös ottelusta sivussa väliaikaisen pelikiellon takia. Pelikielto juontaa juurensa JYP-ottelun tappeluun Pekka Jormakan kanssa.

HIFK ei ole vielä tiedottanut tarkemmin Lehterän kärsimän vamman vakavuudesta tai sairausloman pituudesta. JYP-ottelun jälkeen päävalmentaja Olli Jokinen osasi ennustaa, ettei Lehterä olisi lauantaina pelikunnossa.

Lehterän poissaolo varmistui lauantai-iltapäivänä Veikkauksen kokoonpanoista.