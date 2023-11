Hämmästyttävä NHL-ura saattaa päättyä keväällä – Olli Määttä: "Yksi parhaista ihmisistä"

Kanadalaismaalivahti Marc-Andre Fleury on yksi Tukholman NHL-tapahtuman kirkkaimmista tähdistä. Minnesota Wild -veskari on tehnyt maailman parhaassa kiekkoliigassa hämmästyttävän uran ja kerännyt valtavaa arvostusta muiden pelaajien joukossa. Yksi kehujista on Detroit-pakki Olli Määttä.