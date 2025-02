Hämmästyttävä kiekkojytky sen osoitti: "Jokerit on tosissaan"

Ben Bloodin kohusiirto Jokereihin nousi puheeksi Huomenta Suomen Kiekkoraadissa torstaina.

MTV Urheilu uutisoi maanantaina, että alkukauden täysin pelaamatta ollut kolossipuolustaja Blood, 35, vahvistaa Mestistä hallitsevaa Jokereita loppukauden ajan. Helsinkiläisseuran odotetaan kertovan siirrosta vielä tällä viikolla.

Jokerit on vahvistanut rivejään pitkin kautta. Se tavoittelee Mestiksen mestaruutta ja liiganousua supertähti Valtteri Filppulan ja kokeneen päävalmentajan Risto Dufvan johdolla.

Blood-siirto oli hyvin yllättävä, mutta MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan luonnollinen jatkumo.

– Jokerit on tosissaan, yksinkertaisesti. Sinne on nyt kokeneita pelaajia rahdattu sen takia, koska hekin tietävät Risto Dufvan johdolla, että kun painetila tulee, niin kyllä siinä auttaa, että on ollut jossain kolhuissa mukana. Sillä voi kaventaa liigajoukkueiden pientä etumatkaa, Kivi kommentoi viitaten Jokerien mahdollisiin liigakarsintoihin.

Hieman arvaamaton Ben Blood on ollut joukkueilleen huippupuolustaja, mutta ajoittain myös iso uhkakuva. Pelicansissa hän saavutti kaksi SM-hopeaa.Tomi Natri /All Over Press

MTV Urheilun ankkuri ja selostaja Mika Saukkonen toteaa, että varsinkin Pelicansissa monella tavoin kohauttaneen Bloodin hankinta näkyy kaukalossa ja sen ulkopuolella.

– Jokerithan näkee tässä myös mediabuumin, Saukkonen huomauttaa.

Onko Blood vahvistus, pelote vai riski? Vai kaikkia näitä? Kuuntele analyysi kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.