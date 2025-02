Jokerifaneille riitti – boikotti julki

Helsingin Jokerien kannattajaryhmä ryhtyy boikottiin.

Jokerien kannattaryhmä Eteläpääty ry kehottaa seuran kannattajia boikotoimaan keskiviikkona 12. helmikuuta pelattavaa Kiekko-Vantaa–Jokerit-ottelua.

Syyksi tempaukselle ilmoitetaan lippujen hinnoittelu. Kiekko-Vantaa on nostanut aikuisten peruslipun hinnan kyseisen pelin kohdalla 28 euroon. Lohipaitajoukkueen normaali runkosarjan peruslippu maksaa 15 euroa. Hinta on siis lähes tuplattu, kun vastassa on Jokerit.

– Hinta on huomattavan korkea arkipäivänä Vantaalla pelattavasta Mestis-ottelusta. Tällainen poikkeava hinnoittelu on epäoikeudenmukaista kannattajia kohtaan. Kehotamme Jokerien kannattajia liittymään boikottiin ja osoittamaan ettemme hyväksy tällaista hinnoittelupolitiikkaa. Yhdessä voimme vaikuttaa ja saada äänemme kuuluviin, Eteläpäädyn tiedotteessa lausutaan.

Jokerit johtaa Mestistä 20 pisteen erolla IPK:hon. Kiekko-Vantaa on tällä haavaa kuudentena.