Hammaslääkärit varoittavat trendijuomasta: Riskinä hampaiden reikiintyminen, tulehdukset ja värjääntyminen

"Kuin kokista, mutta terveellistä" – tällaisia mielikuvia on liitetty sosiaalisessa mediassa viime aikoina suosituksi nousseeseen balsamicovissyyn. Hittijuoman ideana on siis se, että sekoitetaan toisiinsa balsamicoa ja vissyä ja lopputuloksena on etäisesti kokista muistuttava juoma, joka virkistää ilman kokiksen sokerimääriä.