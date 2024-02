Tiesitkö? Nämä ruoat voivat salakavalasti tuhota hampaitasi yhtä paljon kuin makeiset

Kun syöt esimerkiksi vaaleaa leipää, sen sisältämä tärkkelys, joka on monimutkainen sokeri eli polysakkaridi, hajoaa yksinkertaisemmiksi sokereiksi glukooseiksi jo suussamme pureskelun aikana, kertovat New York Post ja Healthline .

– Tämänkaltaiset ruoat voivat aiheuttaa hampaille jopa enemmän vaurioita kuin sokeriset herkut, sillä ihmiset eivät välttämättä ajattele syövänsä sokeria, kun he valitsevat ateriakseen vaaleaa pastaa tai leipää, selittää hammashygienisti Whitney DiFoggio , New York Postille .

Vältä jatkuvaa napostelua

Jätä neutralisoivat ruoat viimeiselle suupalalle

– Suosikkini on kova cheddarjuusto. Se on todella neutralisoivaa. Juo lisäksi vettä, jotta ruoanjämät huuhtoutuisivat pois mahdollisimman hyvin. Ksylitolia sisältävä purukumi on myös hyväksi, sillä ksylitolilla on happamuutta neutralisoiva vaikutus.