Haminan jättilipputangon lujuuslaskelmissa puutteita – Lippumaailman ideoinut Kimmo Kiljunen: Venäjältä odotetaan vielä laskelmia arviota varten

A-Insinöörit -yrityksen toimialajohtaja Timo Leppänen kertoo STT:lle, että lipputangon toimittajan rakenne- eli lujuuslaskelmissa on havaittu puutteita. A-Insinöörit toimii lipputangon lujuuslaskelmien tarkastajana.



100-metrinen lipputanko pystytetään Haminaan osana maailman valtioiden lippuja esittelevää Lippumaailma-kokonaisuutta. Lippumaailma on entisen kansanedustajan Kimmo Kiljusen idea.



Lipputangon osat ovat tulleet pietarilaiselta yritykseltä. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoo STT:lle, että Venäjän lujuuslaskelmien standardit poikkeavat Euroopassa käytössä olevista standardeista. Lipputangon pitää täyttää suomalaiset standardit.



Haminan Lippumaailman toiminnanjohtaja, ex-kansanedustaja Kimmo Kiljunen on A-insinöörien kanssa eri mieltä. Kiljunen kertoi tänään, että lipputangolle on annettu rakennuslupa, ja se on jo ehditty pystyttää Haminassa. Kiljusen näkemyksen mukaan tanko pysyy pystyssä, sillä se on turvallinen ja kestävä.



– Jo tilattaessa tiedettiin, että tankotyyppi on erilainen. Se on saanut rakennusluvan, mutta vielä yksi ulkopuolinen arvioitsija (A-Insinöörit) haluaa varmistaa tangon kestävyyden. Arviotsija antaa lopullisen arvion, kun on saanut tarkemman laskelman Venäjältä siitä, miten tanko on valmistettu, Kiljunen tarkentaa.



Kaupunginjohtajan mukaan vaaraa tangon kaatumisesta ei ole, mutta alue tullaan rajamaan siksi ajaksi, kun asiaa selvitetään.

– Lipputanko on sellaisella paikalla, ettei riskiä ole. Nythän on pystyssä tanko, mutta puhutaan ihan eri kuormituksesta, kun siinä on lippu. Emme tietenkään vedä lippua salkoon ennen kuin asia on selvä, hän lisää.



Lipputanko pystytettiin Sibeliuskadun kentälle viime viikon torstaina. Suuri, 440 neliömetrin suuruinen Suomen lippu on tarkoitus nostaa salkoon 3. joulukuuta.



Lippu on valmistettu Suomessa Pälkäneen Aitoossa. Kangas painaa noin 60 kiloa. Lippu aiotaan koenostaa salkoon 23.marraskuuta.