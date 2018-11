SK: Haminan jättilipputangon valmistanut venäläisyritys ja Tukes eri mieltä standardeista – "Olemme täysin varmoja"

Amirasta kerrotaan lehdelle, että Haminan lipputanko on suunniteltu erityisesti lipputankoja varten laaditun amerikkalaisen standardin mukaan.

– Lipputankostandardi on laadittu kenttäkokeiden perusteella, ja se on käytössä monissa maailman maissa lipputankojen suunnittelussa. Euroopan standardi sallii tällaisten erityisstandardien käytön siinäkin tapauksessa, että ne eroavat eurooppalaisesta standardista, Lutsenko sanoo.

Tukesin mukaan yrityksen käyttämä standardi on vanha



Suomen Kuvalehden mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on eri mieltä asiasta. Lehden haastattelema ylitarkastaja Petri Kulmala sanoo, että amerikkalainen standardi, johon Amira viittaa, on vanha. Kulmalan mukaan standardissa on se ongelma, ettei siinä säädellä lipputangon kokoa mitenkään.