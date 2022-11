Hame vai vyö? Dieselin uutuus hämmentää

Diesel-vaatemerkin syksyn ja talven malliston eräs vaatekappale on herättänyt kysymyksiä, kertoo Independent. Muotifanien silmään on pistänyt 795 euroa maksava minihameen ja vyön sekoitus, B-berny-niminen vaatekappale. Tarranauhalla sulkeutuva vaatekappale on joko todella minimittainen vesirajan kanssa flirttaileva hame tai erityisen leveä lannevyö.