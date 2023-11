Hamasin ja Israelin aselevon määrä alkaa aamulla – MTV seuraa sotaa

Gazan kaistaleella Israelin hyökkäyksen aikana kuolleiden kokonaismäärä on noussut lähes 15 000:een, ilmoitti Gazaa hallitseva äärijärjestö Hamas. Hamasin mukaan kuolleiden joukossa on yli 6 000 lasta ja noin 4 000 naista, minkä lisäksi haavoittuneita on noin 36 000.



Lukuja ei ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.



Hamasin alainen terveysministeriö on aiemmin kertonut, ettei se voi enää antaa kuolonuhrien tarkkoja lukuja, koska rajut taistelut ovat estäneet ruumiiden löytämisen.



19.26: Ennenaikaisten synnytysten määrä kasvanut Gazassa