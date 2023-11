Gazan tulitauko jatkuu – MTV seuraa sotaa

Israelin hallitus on hyväksynyt sopimuksen väliaikaisesta aselevosta Gazassa

Israel on vapauttanut palestiinalaisvankejaan, ja Hamas on luovuttanut panttivankejaan Punaiselle Ristille

Israelissa kuolonuhreja yli 1200 (Israelin viranomaiset 10.11.2023), Gazassa lähes 15 000 (äärijärjestö Hamas 24.11.2023 )

Hamasin mukaan Israelin hyökkäyksessä on kuolleiden joukossa on yli 6 000 lasta ja 4 000 naista

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja; Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan