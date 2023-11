Näin vapautettuja vankeja otettiin vastaan Israelissa ja Länsirannalla

Israelin mukaan äärijärjestö Hamas on vapauttamassa tänään 14 ottamaansa panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yli 40 palestiinalaista vankia.

Panttivankien vaihdosta sovittiin osana eilen alkanutta aselepoa, jonka on määrä kestää neljä päivää. Aselevon aikana on tarkoitus toimittaa myös kipeästi kaivattua humanitaarista apua Gazaan.

Hamasin on määrä vapauttaa ottamiaan panttivankeja aselevon aikana yhteensä 50. Israelin on puolestaan määrä vapauttaa 150 palestiinalaista vankia. Israelin asevoimien mukaan Gazassa on yhä reilut 200 Hamasin ottamaa panttivankia.