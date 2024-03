Hamasin alainen Gazan terveysministeriö: Yli kymmenen ihmistä kuollut Israelin iskussa telttoihin

Terveysministeriön mukaan isku osui telttoihin, joissa majoittui siviilejä. Ministeriön tiedottaja Ashraf al-Qudra sanoi lausunnossa, että surmattujen joukossa on ensihoitaja. Lisäksi hän sanoo, että iskussa haavoittuneita on noin 50, mukaan lukien lapsia.

Arviolta noin 1,5 miljoonaa palestiinalaista on hakenut turvapaikkaa Gazan eteläosassa sijaitsevasta Rafahista, jonne Israel on suunnitellut maahyökkäyksen tekemistä. Israelin asevoimien mukaan sillä on suunnitelma siviilien evakuoimisesta kaupungista ennen hyökkäystä, mutta suunnitelman yksityiskohtia ei ole kerrottu.