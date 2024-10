Israel iski pakolaisleireille, Hizbollah sotilastukikohtaan

Viraston mukaan Israel iski Nuseiratin pakolaisleirillä sijaitsevaan kouluun, jota on käytetty suojapaikkana kodeistaan pakenemaan joutuneille ihmisille.

Israelin armeija on säännöllisesti syyttänyt Hamasia piiloutumisesta koulurakennuksiin. Hamas on kiistänyt väitteet.

Viisi lasta kuoli lennokki-iskussa

Israelin hyökkäyksessä Gazaan on kuollut valtavasti lapsia. Gazan terveysministeriön mukaan Israel on tappanut ainakin yli 42 200 ihmistä viimeisen vuoden aikana, joista suurin osa on lapsia ja naisia. YK:n mukaan luvut ovat luotettavia.