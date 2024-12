Pohjois-Gazan ainoa toiminnassa oleva sairaala oli jälleen iskujen kohteena.

Gazan väestönsuojeluviranomaisen mukaan 17 ihmistä sai surmansa Israelin tekemässä iskussa Nuseiratin pakolaisleirille Gazan keskiosassa.

Isku kohdistui asuinrakennukseen aikaisin perjantai-iltana, sanoi väestönsuojeluviraston tiedottaja Mahmud Bassal.

Al-Awda-sairaalan työntekijät kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että pakolaisleiriltä on tuotu sairaalaan 14 ruumista.

Israelin asevoimat ei ole vastannut uutistoimiston kommenttipyyntöön.

Bassalin mukaan lähialueen sairaalat ovat vastaanottaneet 39 haavoittunutta, kun pelastustyöt olivat vielä kesken lauantain vastaisena yönä. Isku vahingoitti myös useita naapuritaloja.

WHO: Sairaalaa pommitettiin ilman evakuointikäskyjä

Aiemmin virasto sanoi, että ainakin 29 ihmistä kuoli Israelin tehtyä perjantaiaamuyöstä ilmaiskujen sarjan ainoaan Gazan pohjoisosassa enää toiminnassa olevaan sairaalaan, Kamal Adwaniin. Asiasta uutisoivat muun muassa israelilaislehti Times of Israel ja qatarilaismedia al-Jazeera.

Israelin sotilaiden kerrottiin myös tunkeutuneen sairaalaan sisään. Israelin asevoimat on kiistänyt tehneensä iskun sairaalaan. Se kertoo kohdistaneensa iskuja sairaalan viereen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n edustaja kertoi toimittajille, että Israelin joukot havaittiin ensimmäisen kerran sairaalan ulkopuolella aamuneljältä. Järjestön mukaan sairaalaa pommitettiin ilman evakuointikäskyjä.

Sairaala on ollut pitkään toiminnassa enää osittain, koska sillä on ollut puutetta muun muassa lääkkeistä, lääkintätarvikkeista, vedestä, polttoaineesta ja ruuasta. Raportit iskuista tulivat vain päiviä sen jälkeen, kun WHO kertoi, että sen hätälääkintäryhmä oli saavuttanut sairaalan ensimmäistä kertaa 60 päivään.

Sairaalan johtaja Hossam Abu Safieh sanoi, että neljä henkilökunnan jäsentä oli kuollut iskuissa, eikä sairaalassa ole enää kirurgeja.

Israelin toimintaa tutkiva YK:n erityiskomitea sanoi marraskuussa, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit. Myös ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Israel suorittaa Gazassa palestiinalaisten kansanmurhaa.

3:37

Amnesty: Israel syyllistyy kansanmurhaan.