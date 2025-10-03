Donald Trump otti perjantaina väkevästi kantaa Gazan rauhanehdotukseen.

Äärijärjestö Hamas kertoi tarvitsevansa lisää aikaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gazan rauhanehdotuksen käsittelyyn. Israel on jo hyväksynyt ehdotuksen.

Hamasin lähteistä uutistoimisto AFP:n saaman tiedon mukaan äärijärjestö on jo ilmoittanut neuvottelujen välittäjille tarvitsevansa aikaa.

Reutersin mukaan Trump otti rauhanehdotukseen kantaa perjantaina ja sanoi, että Hamasille annetaan vielä viimeinen mahdollisuus. Sen kanssa on päästävä sopimukseen sunnuntai-iltaan kello 18 mennessä paikallista aikaa.

– Jos tätä viimeistä sopimusta ei saavuteta, niin Hamas kohtaa helvetin, jollaista kukaan ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt, Trump totesi.

Hän kehottaa kaikkia viattomia palestiinalaisia poistumaan välittömästi ”mahdollisesti tulevaisuuden suurelta kuolema-alueelta” Gazan turvallisempiin osiin.

Trump sanoi tiistaina, että Hamasilla on kolmesta neljään päivään aikaa kertoa kantansa suunnitelmaan.

Hamasin lähteet ovat aiemmin kertoneet, että järjestö haluaa muutoksia suunnitelmaan ja vastustaa edelleen vaatimusta aseriisunnasta.

Trump johtaisi väliaikaishallitusta

Aseriisunnan lisäksi suunnitelmassa vaaditaan muun muassa kaikkien jäljellä olevien palestiinalaisten äärijärjestöjen sieppaamien panttivankien vapauttamista 72 tunnin kuluessa ja Israelin vaiheittaista vetäytymistä Gazasta.

Tämän jälkeen alueelle perustettaisiin väliaikaishallinto, jota Trump itse johtaisi.

Hamasin poliittisen siiven edustaja Mohammad Nazzal vahvisti perjantaina, että suunnitelmassa on kohtia, joihin Hamas ei ole tyytyväinen.

– Olemme yhteydessä välittäjiin sekä arabi- ja islamilaisiin osapuoliin. Pyrimme vakavissamme löytämään yhteisymmärryksen, Nazzal sanoi.

Liki kaksi vuotta kestänyt Gazan sota alkoi, kun Hamas ja muut äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin 7. lokakuuta 2023. Hyökkäyksen seurauksena kuoli yli 1 200 ihmistä, valtaosin siviilejä. Israelin sotilastoimissa Gazassa on sen jälkeen kuollut Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan yli 66 000 palestiinalaista. YK pitää ministeriön lukuja verrattain luotettavina.