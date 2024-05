Hamas-lähde: Äärijärjestö ei hyväksy aselepoa, jos Israelin sotatoimet eivät lopu

Hamasin vastausta odotettiin lauantaina

Sopimusesityksen sisällöstä tihkunut tietoja

Tietoja esityksen sisällöstä on tihkunut pitkin viikkoa. Britannia kertoi aiemmin, että aselepo kestäisi noin 40 päivää. CNN kertoo, että aselepoehdotuksen mukaan 20–33 Hamasin Israelista kidnappaamaa panttivankia vapautettaisiin usean viikon aikana vastineeksi Israelissa olevien palestiinalaisvankien vapauttamisesta. Heidän määrästään ei ollut kanavalla tietoa, mutta aiemmin on puhuttu jopa tuhansien Israelissa olevien vankien vapauttamisesta.



Israelin viranomaisten mukaan panttivankeja on Gazassa edelleen 128. Heistä 34:n uskotaan kuolleen. Israel määrittelee myös kuolleet henkilöt panttivangeiksi ennen kuin heidän ruumiinsa on saatu palautettua.



Viimeksi taistelut taukosivat viime marraskuussa viikoksi. Tuolloin Hamas vapautti arviolta reilut sata panttivankia. Myös Israel päästi vapaaksi palestiinalaisvankeja.



Rajusti eskaloinut alueen väkivaltaisuuksien kierre alkoi 7. lokakuuta, kun Hamas teki iskun Israeliin. Iskussa kuoli Israelin mukaan reilut 1 170 ihmistä, heistä suurin osa siviilejä. Israelin Gazassa aloittamissa sotatoimissa on Hamasin alaisen terveysministeriön mukaan kuollut yli 36 600, heistä ministeriön mukaan suurin osa naisia ja lapsia.



YK:n mukaan yli 70 prosenttia Gazan asuinkäytössä olevista rakennuksista on tuhoutunut.