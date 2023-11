Israel ja Hamas jatkavat tulitaukoa päivällä

Aselevon aikana Hamas on vapauttanut satakunta panttivankia ja Israel päälle 200 palestiinalaisvankia. Lisäksi Gazaan on saatu toimitettua humanitaarista apua.

Hamas vapautti toistakymmentä, Israel 30

Hamas tyytymätön Israelin ehdotuksiin

Israel: Gazassa vielä toistasataa panttivankia

New York Timesin mukaan Hamas on nyt vapauttanut yhteensä satakunta panttivankia perjantaina alkaneen aselevon aikana. Israelilaispanttivankeja on vapautettu yhdysvaltalaislehden mukaan 70, minkä lisäksi äärijärjestö on vapauttanut 31 muun maan kansalaista.