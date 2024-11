Halvaantunut Sanni Hakala rikkoi pitkän hiljaisuuden – "Ei ole ollut helpoin vuosi"

– Voin hyvin. Tämä ei ole ollut helpoin vuosi, mutta etenen päivä kerrallaan ja yritän pysyä positiivisena. Olen ottanut hyviä askeleita eteenpäin, joten kuntoutus on mennyt hyvin. On ollut kiva päästä takaisin kotiin, Hakala kertoo.

– Keskityn vielä kuntoutukseeni. On kulunut vuosi, mutta tällaisista vammoista toipuminen vie vuosia. Matka on vielä pitkä, joten minun täytyy tehdä kuntoutusta viikoittain. Nyt teen sitä kahdesti viikossa sairaalalla, Hakala sanoo.

– Yritän olla paljon joukkueen parissa ja mennä salille tyttöjen kanssa. Se auttaa minua, kun saan olla joukkueen parissa. Se merkitsee minulle paljon, että saan olla mukana. En usko, että he tietävät, kuinka paljon he auttavat minua. On upeaa, kuinka hyvin he ovat ottaneet minut niin sanotusti takaisin joukkueeseen. Jääkiekko merkitsee minulle yhä paljon ja rakastan yhä jääkiekkoa.