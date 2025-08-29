"Halusi tappaa lapsia": Minnesotan oikeusministeri kertoo 8- ja 10-vuotiaat ampuneen motiiveista

Minneapolisissa Yhdysvalloissa surraan kahden lapsen kuolemaa kirkossa sattuneessa ampumisessa. Viranomaisten mukaan tekijä halusi surmata nimenomaan lapsia ja ihaili aiempia joukkomurhaajia.
Hyökkäys tapahtui viime keskiviikkona, kun katolisen kirkon oppilaat osallistuivat messuun uuden kouluvuoden alun kunniaksi. Meneillään oli rukoushetki kun ampuja avasi tulen.
Poliisin mukaan 23-vuotias tekijä ampui useilla tuliaseilla kirkon ikkunoiden läpi ja käytti myös savupommia.
Tapahtumassa surmansa saivat 8- ja 10-vuotiaat lapset. Lisäksi 18 ihmistä loukkaantui. Osalla loukkaantuneista vammat ovat vakavia ja ainakin yksi lapsi on kriittisessä tilassa.
Tekijä löydettiin myöhemmin menehtyneenä itse aiheutettuun ampumahaavaan.
Halusi tappaa puolustuskyvyttömiä lapsia
Minnesotan oikeusministeri Joseph Thompson kuvasi tekijän motiivia järkyttäväksi. Ennen kaikkea ampuja halusi tappaa puolustuskyvyttömiä lapsia.
Tapausta tutkivien viranomaisten mukaan tekijä jätti jälkeensä lukuisia kirjoituksia. joista löytyi yksityiskohtaisia suunnitelmia ja vihamielisiä viestejä lähes kaikkia mahdollisia ihmisryhmiä vastaan. Kirjoituksissaan tekijä ihannoi tunnettuja joukkoampujia.
Poliisipäällikkö Brian O’Hara kertoi, että Annunciation-kirkon lukitut ovet pelastivat ihmishenkiä, kun ampuja avasi tulen messun alussa.
Tekijän tausta ja todisteet
Paikalta löytyi satoja todisteita, muun muassa muistiinpanoja, joissa tekijä purki vihaansa. Poliisin mukaan hänellä oli aiempia yhteyksiä kirkkoon.
Tragedia on järkyttänyt Minneapolisia. Kirkon edustalle on tuotu kukkia ja kynttilöitä kahden menehtyneen lapsen muistoksi.