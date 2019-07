CNN: Nuori mies ammuskeli ruokafestivaaleilla Kaliforniassa – osti aseensa laillisesti vain muutamia viikkoja aiemmin

Ampuja pääsi alueelle leikkaamalla reiän aitaan?

Viranomaiset ovat kertoneet, että hyökkääjällä ei ollut tiettyä kohdetta, vaan hän oli ampunut sattumanvaraisesti. Ampumisen motiivi ei ole vielä selvinnyt. Rikostutkinnan yhteydessä on tarkasteltu myös ampujan sosiaalisen median sivuja. Tutkinnan alla on paikallisten medioiden mukaan myös neljä päivää sitten perustettu Instagram-tili, jossa ampuja on viitannut valkoista ylivaltaa julistavaan kirjaan.