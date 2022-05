Biden matkaa joukkoampumisesta järkyttyneeseen Buffaloon tiistaina – 18-vuotiaan ampujan epäillään valikoineen uhreiksi tummaihoisia

Poliisi on ottanut epäillyn ampujan kiinni ja veritekoa tutkitaan viharikoksena. Epäilty on 18-vuotias mies.

Presidentti sanoi myös, että "Amerikan sielua tahraavan vihan kohtaamiseksi" on tehtävä yhteistyötä.

New Yorkin osavaltio on kertonut verkkosivuillaan, että osavaltion julkisten rakennusten liput lasketaan maanantaina puolitankoon. Suruliputusta jatketaan siihen saakka, kunnes joukkoampumisen kuolonuhrit on haudattu.