Kolme kuollut kouluampumisessa Minneapolisissa – useita loukkaantunut

Yhdysvaltain Minneapolisissa on viranomaisten ja median tietojen mukaan tapahtunut ampuminen katolisessa koulussa.
Paikallismedioiden mukaan Minneapolisin poliisi ja ensihoitajat saivat keskiviikkona ampumiseen liittyvään hälytyksen kaupungin eteläpuolella sijaitsevaan kirkkoon.
Annunciation Church -kirkon yhteydessä toimii myös koulu.
Myöhemmin Minneapolisin kaupunki tiedotti sosiaalisessa mediassa, ettei yhteisöön kohdistu enää välitöntä vaaraa.
Minneapolisin katolisen koulun ampumavälikohtauksen epäilty ampuja on kuollut, kertovat kaksi asiaa tuntevaa lainvalvontaviranomaista CNN:lle.
Uutistoimisto Reutersin mukaan ampumavälikohtauksessa kuoli kolme ihmistä, mukaan lukien ampuja, ja noin 20 loukkaantui, oikeusministeriön virkamies kertoi.
– Paikalla on nähty kokonaan mustaan pukeutunut ja kiväärillä aseistettu mies, Richfieldin poliisilaitos ilmoitti.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että hänelle on annettu ”kaikki tiedot traagisesta ampumavälikohtauksesta” Minneapolisissa.
– FBI reagoi nopeasti ja on paikalla, Trump kirjoitti Truth Social -sosiaalisen median alustallaan.
– Valkoinen talo seuraa edelleen tätä kauheaa tilannetta. Rukoilkaa kanssani kaikkien osallisten puolesta, Trump kirjoitti.
Uutinen päivittyy.