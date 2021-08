Halukkuus aikaistaa tehosterokotetta on ollut jopa villiä – nämä ovat uuden aikataulun todelliset hyödyt

– Halukkuus on ollu aika villiä ajoittain. Aikaistaminen on aiheuttanut puhelinruuhkaa kunnissa, jos sopivaa aikaa ei ole löytynyt heti itsepalvelusta.

Mallatin mukaan on kuitenkin vaikea arvioida, kuinka suuri joukko ihmisiä on aikaistanut tehosterokotettaan.

Prioriteettina ensimmäinen piikki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virallinen suositus on, että vallitsevassa epidemiatilanteessa mRNA-rokotteiden annosväli on 12 viikkoa. THL toteaa kuitenkin verkkosivuillaan, että mRNA-rokotteiden 12 viikon annosväliä voidaan paikallisen harkinnan perusteella lyhentää.

Tämä edellyttää sitä, että rokotteiden saatavuus alueella on hyvä, eikä annosvälin lyhentäminen viivästytä kenenkään muun ensimmäisen rokoteannoksen saamista.

– Tavoitteena on saada ensirokotusten piiriin kaikki mahdolliset halukkaat. Ajanvarauksessa pystytään priorisoimaan ensirokotettavia eli heille tästä tehosteannosten aikaistuksesta ei synny haittaa, Mallat selventää.

Mallatin mukaan suomalaisten rokotusintoon ovat kesällä vaikuttaneet muun muassa lomat. Tehosterokotteiden aikaistaminen on auttanut ehkäisemään tässä tilanteessa myös rokotehävikkiä.

Askel kohti normaalia?

– Hyötynä on tietysti tämän hetkisen hankalan koronatilanteen ja virusvarianttien parempi hallitseminen rokotusten kautta. Tästä hyötyvät niin yhteiskunta kuin yksilöt. Toinen annos tuo parempaa suojaa vakavaa koronavirustautia vastaan.

– Ihmisillä on läheisiä, joita he haluavat suojata itsensä ja kaikkien vakavan taudin riskiryhmäläisten ohessa. Meillä on myös normaalin arjen tarve, kun olemme näin pitkään joutuneet poikkeavalla tavalla toimimaan. Toinen rokoteannos voi olla myös helpotus monelle siihen arkeen.