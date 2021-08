Helsingin kaupungin ylilääkäri seuraa huolestuneen kasvavia tartuntamääriä – antaa yhden ohjeen ihmisille: "On kiistaton asia"

Suomessa raportoitiin keskiviikkona koko korona-ajan korkein tartuntaluku, 872 koronatartuntaa. THL kertoo koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa olevan 95 ihmistä, joista tehohoidossa on 15. Tehohoidossa olevien määrä on tuplaantunut maanantain jälkeen.

– Sairaalahoidossa suurin osa potilaista on rokottamattomia. Kahta rokotetta ei ole saanut riittävä määrä väestöstä. Kun koronatilanne pahenee nopeasti, niin se heijastuu vääjäämättä jonkin verran sairaalapotilaiden määrään, Carpén toteaa.

Rokotustahti hidastui Suomessa erityisesti heinäkuussa erityisesti alle 50-vuotiailla. Koko väestöstä ensimmäisen rokotteen on saanut noin 66 prosenttia ja toisen annoksen noin 35 prosenttia.

– Toivomme, että ihmiset hakisivat rokotteita mahdollisimman pian, jotta saisimme tilannetta korjattua. On kiistaton asia, että rokotteilla saadaan vaikeimmat tautimuodot vähenemään, Carpén sanoo.

Tartuntojen lisääntyessä tartunnanjäljitys on ruuhkautunut useilla paikkakunnilla, Carpénin mukaan myös Helsingissä.

– On selvää, että Helsingin kaupungin tartunnanjäljitys on ruuhkautunut. Tämä heijastuu myös terveysasemien toimintaan. Yhteydenottokanavat ovat ruuhkautuneet myös terveysasemilla, viive on useita vuorokausia tällä hetkellä, Carpén sanoo.