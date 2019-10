Uudet osakesäästötilit tulevat: Näin tienaat eniten uusien tilien avulla – aktiivinen kaupankävijä voi hyötyä pitkässä juoksussa tuhansia euroja

Vuoden 2020 ensimmäisenä päivänä suomalaiset voivat alkaa perustaa osakesäästötilejä. Lanseeraamisen tarkoitus on kannustaa suomalaisia osakesijoittamiseen.

Uutta on aiempaa edukkaampi verotus.

– Osakesäästötili on ikään kuin osakesäästöporsas. Siellä voi olla rahaa tai pörssiosakkeita, Lounasmeri selittää.

"Erityisesti pitkän aikavälin sijoittajalle hyvä"



Osakesäästötilille voi tallettaa rahaa, jota voi käyttää osakkeiden hankkimiseen. Tilin ideana on, että tilin sisällä tapahtuneista osakkeiden myyntivoitoista tai osakkeiden kerryttämistä osingoista ei tarvitse maksaa veroja.

– Sijoittaja pystyy osinkoja uudelleen sijoittamalla saamaan paremman korkoa korolle -hyödyn. Tämä on erityisesti pitkän aikavälin sijoittajalle hyvä ratkaisu, Lounasmeri kertoo.

– Jos sijoittaja on kiinnostunut vaihtamaan usein sijoituskohteita, hallinnollinen taakka kevenee, kun myyntivoitoista ei tarvitse raportoida verottajalle. Summat säilyvät tilin sisällä, ja vasta rahoja nostaessa tulee verotettava tapahtuma.

Esimerkkilaskelma näyttää hyötyjä

Matti Meikäläinen avaa osakesäästötilin 1.1.2020 ja sijoittaa 100 euroa kuussa 7 prosentin tuotolla. 20 vuoden kuluttua eli vuoden 2039 lopussa hänellä on kasassa 50 754 euroa. Tästä 24 000 euroa on säästöjä ja 26 754 euroa on tuottoa.