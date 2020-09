Kauppareissulla luontopolkuja ja hyönteishotelleja, mutta halpislenkkareiden tuotanto-oloista ei saa tarkkoja tietoja: Mitä kauppaketju tarkoittaa, kun se puhuu vastuullisuudesta?

Vantaan Vapaalan Lidl-myymälän kulmalta alkaa “luontopolku”. Myymälä on avattu vasta viikko sitten, joten satametrinen polku ei ymmärrettävästi vielä ole aivan täydessä loistossaan, vaan näyttää melko normaalilta kaupan takapihalta.

Joitakin eroja kuitenkin löytyy. Kaupan ympäristöön on rakennettu muun muassa hyönteishotelleja ja lepakonpönttöjä. Takaseinustalle on koottu lahopuuaita tontilta kaadetuista puista.

– Myymälä on edelläkävijäesimerkki siitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi huomioida kaupunkiympäristössä. Se tekee luonnon monimuotoisuustyön tärkeyttä näkyväksi täällä Suomessa. Toivottavasti se kirittää myös muita toimijoita mukaan, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen MTV:n Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelman haastattelussa.

Vastuullisuusohjelmat vain osa totuudesta

S-ryhmän vastuullisuusohjelmassa on neljä teemaa.

Myös Lidlin vastuullisuus koostuu useista teemoista. Erityisiä kärkiä on kolme.

– Ilmastonmuutoksen hidastaminen on hyvin tärkeä aihe. Toisena raaka-aineiden vastuullisuuden kehittäminen ja kolmantena ihmisoikeustyö meidän toimitusketjuissamme, sanoo vastuullisuuspäällikkö Maija Järvinen.

Keskon vastuullisuusohjelmassa teemoja on kuusi.

– Siinä on omasta henkilöstöstä huolehtiminen ja yhteiskunnassa toimiminen, asiakkaiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. Sen lisäksi valikoimat, eli meillä on kestävän kehityksen mukaisia tuotteita valikoimissa, ja pidämme myös ympäristöasioista huolta, sanoo vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Mutta vastuullisuutta arvioitaessa on katsottava kauemmas – sinne, missä raaka-aineet kerätään ja tuotteet valmistetaan.

Tietoja yksittäisistä tehtaista ei saa

S-ryhmän Nina Elomaan mukaan kuluttaja näkee tuotteiden alkuperämerkinnät ja tehtaat, joissa tuotteet on valmistettu.

– Mutta sitten on olemassa sellaisia asioita, kuten vaikka nämä auditointiraportit, joita me emme voi julkistaa. Pystymme tekemään yhteenvetoraportteja, mutta yksittäisen tehtaan tietoja me emme voi antaa.