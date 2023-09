Norwegian aikoo avata uusia reittejä Suomesta: "Tämä on meille tärkeä markkina-alue"

Norwegian on yksi niistä pohjoismaisista lentoyhtiöistä, jotka koronapandemian aikainen matkustajakato uhkasi kaataa kokonaan. Nyt saneerauksen läpi käynyt norjalaisyhtiö on palannut aikaisempaa pienemmällä kalustolla voitolliseksi ja aikoo jälleen kasvattaa toimintaansa.

– Vuodesta 2021 olemme kasvaneet 50 lentokoneen yhtiöstä nykyiseksi 81 lentokoneen yhtiöksi. Ensi vuonna lennämme 90 koneella, ja vuonna 2025 meillä on jo noin sata lentokonetta. Joten kyseessä on tasainen, joskaan ei mikään valtava kasvu, Mutta näin me näemme markkinan kehittyvän, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Geir Karlsen.