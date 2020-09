Syytökset lensivät puolin ja toisin eduskunnassa – "Hallituksen velkaviisikko sysää Suomen syöksykierteeseen"

Hallituspuolueiden mukaan työllisyyspäätöksiä on tehty ja tehdään jatkossa lisää. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sekä muut hallituspuolueiden edustajat korostivat muun muassa oppivelvollisuuden pidentämistä, teollisuuden sähköveron alentamista ja varhaiskasvatusmaksujen pienentämistä.

Lisäksi esimerkiksi eläkeputken kohtalo on työmarkkinajärjestöjen neuvoteltavana marraskuuhun saakka.

– Samaan aikaan kun ihmiset ovat huolissaan työpaikoistaan ja Suomi velkaantuu, kokoomus esittää yli 800 miljoonan euron pysyvää veroalea kaikista suurituloisimmille. Kyseessä on ruokottoman härski esitys, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen paheksui.

Perjantaina äänestys

– Perussuomalaiset haluaa työllisyyttä, josta on hyötyä julkisen talouden tasapainon kannalta. Työntekemisen kannattamattomuus on yksi maamme merkittävimmistä rakenteellisista ongelmista. Kyse on korkeasta verotuksesta, heikosta ostovoimasta, sosiaaliturvan kannustinongelmista ja myös työmarkkinoiden ja esimerkiksi maahanmuuton vaikutuksista, kansanedustaja Riikka Purra puhui.