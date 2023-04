Hallituspohja vaihtuu taas eduskunnan laidasta toiseen – "Perussuomalaisten mukaantulo on lisännyt polarisaatiota"

Politiikan tutkija Sami Borg pitää ilmiöitä siinä määrin tyypillisenä, että usein vaaleissa hallituspuolueet kärsivät tappioita ja oppositiopuolueet kasvattavat kannatustaan. Toisaalta hän arvioi, että kahden laidan välillä vaihtelussa näkyy puoluejärjestelmän muutos siltä osin, että erityisesti keskusta on menettänyt kannatustaan.

Hän huomauttaa, että puoluekenttä on muuttunut, sillä perussuomalaiset on saanut neljännen kerran peräkkäin hyvän vaalituloksen.

Heiluriliike taloudessa jatkui

Valtio-opin dosentti Hanna Wass Helsingin yliopistosta viittaa siihen, että hallituspohjien vaihtumisessa on näkynyt myös talouspolitiikan linjan äkkinäinen vaihdos.

Valitut pohjat perinteisesti onnistuneet

Sen sijaan Borg arvioi, että poliittinen polarisaatio eli kärjistyminen on lisääntynyt asiakysymyksissä.

– Perussuomalaisten mukaantulo on lisännyt polarisaatiota asiakysymyksissä, koska suurten puolueiden joukkoon on tullut uusi puolue, joka on monissa asiakysymyksissä eri mieltä kuin muut puolueet. Totta kai se lisää polarisaatiota, hän sanoo.