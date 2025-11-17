Miltei kaikki päivittäisessä käytössämme olevat digitaaliset palvelut ovat datakeskusten varassa.

Tekoälystä suoratoistoon, potilastiedoista maksuliikenteeseen. Päivittäistavarakauppojen tietojärjestelmistä omien lomakuvien pilvitallennukseen. Kaikki nämä palvelut nojaavat lopulta datakeskuksiin, joissa jopa kymmenet tuhannet palvelintietokoneet pitävät palveluita käytännössä toiminnassa.

Datakeskuksen palvelimilla voi olla siis erittäin henkilökohtaisia tietoja ja niiden varassa voi olla jopa yhteiskunnan toiminnan kannalta korvaamattoman tärkeitä palveluita. Siksi turvatoimet ovat tiukat.

MTV pääsi poikkeuksellisesti vierailemaan Verne-yrityksen pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa datakeskuksessa.

Miltei ikkunattoman rakennuksen tonttia kiertää järeä aita. Kulunhallinta on tarkkaa. Käytössä on biometrisiä tunnistimia ja varsinaiset konesalit ovat lukuisten lukittujen ovien takana. Korkeimpien turvallisuusluokkien tietoja sisältäviä palvelimia ei saa missään tapauksessa kuvata ja muidenkin osien kuvaamiseen on erittäin tarkat rajat.

– Konesali on näinä päivinä usein yrityksen sydän. Jos konesali pysähtyy, niin yritys pysähtyy, arvioi Vernen maajohtaja Kim Gunnelius.

Sähköä kuluu – meteliä ja lämpöä syntyy

Palvelimet tarvitsevat tehokasta jäähdytystä ja salin täyttääkin korvia viiltävä sirittävä humina. Käytännössä palvelimia on hieman kapeaa häkkivarastoa muistuttavissa kaapeissa eli räkeissä.