Hallitus kertoo tiistaina, miten ravintoloiden aukioloajat muuttuvat mahdollisimman pienillä taloudellisilla vaikutuksilla – valomerkin ajankohta yhä auki

MTV Uutisten tietojen mukaan sote-ministerivaliokunnan ministerit pyrkivät käsittelemään asian päätöksenteon pohjaksi tänä iltana niin pitkälle, että koko hallituksen neuvottelu ei venyisi turhan pitkäksi. Työ- ja elinkeinoministeriössä on laskettu tänään rajoitusten tiukentamisen taloudellisia vaikutuksia ravintoloille. Tavoitteena on ratkaisu, jossa viruksen leviämistä voitaisiin ehkäistä tehokkaasti, mutta samalla minimoida taloudelliset vahingot yrittäjille.

MTV Uutisten tietojen mukaan pohdinnassa on ollut, että valomerkki tulisi eli anniskelu päättyisi viimeistään joko kello 23 tai 24. Valomerkin jälkeen ravintola saisi olla auki vielä tunnin. Julkisuudessa on ollut myös tietoja, joiden perusteella pohdinnassa on ollut myös valomerkin antaminen vasta kello 1 yöllä.