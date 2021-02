Hallituslähteet MTV Uutisille ravintolarajoituksista: "Ei voida tehdä kiristyksiä ellei ole näyttöä niiden vaikutuksista"

Tämä on kuitenkin vasta STM:n esitys. Selvää on, että tätä ei hyväksytä sellaisenaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja STM:n virkamiehet ovat tunnettuja siitä, että he haluavat voimaan tiukat rajoitukset, kun taas keskustan ja rkp:n ministerit ovat edustaneet maltillisempaa linjaa. Viime aikoina myös vihreissä on tuskailtu STM:n kieltolinjaa.