Hallitus ryhtyy vääntämään baarien aukioloajoista, öiset tunnit ovat tiukkaa peliä ravintoloitsijalle: "Vaikutus työllisyyteen vastaa 30 Kaipolan tehtaan väkeä"

– Luonnollisesti tällä yhdellä tunnilla on meidän liiketoimintamme kannalta erittäin suuri merkitys, sanoo Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Vaikutusta tällä on myös siihen, kuinka paljon pystymme työllistämään ihmisiä. Ravintola-alalla yhdellä tunnilla on vaikutusta noin kolmenkymmenen tuhannen ihmisen työllistymiseen eli puhutaan luvusta, joka on noin kuusikymmentä Kaipolan paperitehtaallista henkilöstöä, Raunio jatkaa.