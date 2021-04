Suomi velkaantuu entisestään – Matti Vanhanen MTV:n Uutisextrassa: "Meidän pitää lunastaa huolellisen velanhoitajan maine, työllisyyspäätöksiä on tehtävä"

– Joka kerta velkaa ottaessamme mitataan luottamus meidän velanhoitokykyyn. Ja jos se on heikko, niin yhtäkkiä me maksamme kymmenen vuoden kuluttua 2 miljardia enemmän vuodessa kuin mitä tällä hetkellä. Tämä velkakestävyyden ja valanhoitokykyyn luottamuksen ylläpitäminen, sanoisin, on tämän kehysriihen pääasia. Suomen pitää lunastaa huolellisen velanhoitajan maine, perusteli valtiovarainministeri Vanhanen.