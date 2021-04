Valtiovarainministeri Matti Vanhanen salamyhkäisenä: Luopuu ministerisalkustaan, mutta milloin? "Talo valmistuu ensin"

Vanhanen ilmoitti heti, että valtiovarainministerin tehtävä on hänelle määräaikainen projekti, joka ei tule kestämään koko vaalikautta.

Vanhasen toinen projekti on samaan aikaan ollut uuden omakotitalon rakentaminen. Hän on itse osallistunut rakennustöihin aktiivisesti sen mitä ministerikiireiltään on ehtinyt.