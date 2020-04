Kunnat vaativat hallituksen kehysriihestä konkreettisia tukitoimia – lupaukset eivät vielä vakuuta: "Ei se kyllä paljon lämmitä"

– On arvioitu, että verotulot putoavat jopa 1,7 miljardia euroa. Jää yhteisöveroa saamatta ja tietysti lomautukset, irtisanomiset ja vastaavat aiheuttavat heikennystä tuloveropuolella, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Viime vuosi oli kunnille taloudellisesti yksi historian heikoimmista, joten kriisi tuli niille huonoon aikaan. Yksi taloushaasteiden kanssa jo valmiiksi painineista kunnista on eteläpohjalainen Kauhajoki. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot on ollut kasvusuunnassa jo pidemmän aikaa.

– Kauhajoki on myös investoinut viime vuosina, meillä on uusia koulukiinteistöjä, jotka on sitten taloutta rasittaneet, kertoo Kauhajoen kaupunginjohtaja Linda Leinonen.