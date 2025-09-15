Kaksi edellistä maailmanmestaruutta sekä olympiakultaa 3000 metrin estejuoksussa voittanut Marokon Soufiane El Bakkali suli Tokion MM-kisoissa käsittämättömällä tavalla. SVT:n lähetyksessä ei voitu uskoa tapahtunutta.

Tokion MM-kilpailujen miesten 3000 metrin estekilpailu tarjosi uskomattoman lopun. Ykkössuosikki El Bakkali oli jo matkalla voittoon viimeisen esteen jälkeen, mutta yhtäkkiä marokkolaisen vauhti sakkasi ja Uuden-Seelannin George Beamish pyyhälsi viimeisellä metrillä maailmanmestariksi.

– Hänhän sählää pois MM-kullan! Mitä oikein tapahtuu? Kuinka voi tehdä tuollaisen virheen, SVT:n kommentaattori Jacob Hård sanoi kanavan lähetyksessä.

Viime vuonna 1500 metrin MM-hallimestaruuden voittanut Beamish juhli villisti ja samalla El Bakkali murtui täysin. Hän ei voinut uskoa silmiään ja näytti todella pettyneeltä. El Bakkali löi itseään päähän.

– El Bakkali on täysin murtunut. Täysin hajalla, korkeushyppylegenda Stefan Holm sanoi Radiosportenin lähetyksessä.

Kenian Amos Serem voitti pronssia. Beamish kertoi kisan jälkeen, että mestaruus oli hänen uransa parhain kokemuksensa.