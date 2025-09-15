Ruotsin yleisurheilun supertähti Armand Duplantis paransi jälleen nimissään ollutta seiväshypyn maailmanennätystä. Duplantis hyppäsi Tokion MM-kisojen loppukilpailussa 630 ja voitti kultaa ylivoimaisella tavalla.

Duplantis kokeili kolme kertaa ME-korkeudesta 630 ja lopulta viimeisellä yrityksellä tuli ylitys. Ruotsalainen ei ollut tätä ennen pudottanut yhtään kertaa. Duplantis voitti 30 sentin erolla toiseksi tulleen Kreikan Emmanouil Karaliksen. Kolmas oli Australian Kurtis Marschall ennätyksellään 595.

Maailmanmestaruus oli Duplantisille jo kolmas ulkoradoilla. Hallista löytyy kolme maailmanmestaruutta ja sen lisäksi kaksi olympiakultaa. Hän paransi maailmanennätystä nyt 14:nnen kerran.