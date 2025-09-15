Krista Tervo jäi moukarifinaalissa ilman tulosta. Loppukilpailun jälkeen hän paljasti hetken, kun hurja heittokunto ja mahdollinen MM-mitali valui tämän kauden osalta viemäriin.

Tervo puhui jo ennen finaalia terveysmurheista, joista hän on kärsinyt viimeisten viikkojen aikana, mutta ei halunnut vielä eilen avata niitä. Nyt Tervo paljasti, mistä on kyse.

– Tulin Ruotsi-ottelun jälkeen kipeäksi, ja sen jälkeen tuntui, että olin aika hyvin parantunut ja palautunut siitä. Kun tulin Japaniin, huomasin, että on ongelmia hengityselimistön kanssa. Se häiritsi aika paljon harjoittelua – ahdistuneisuutta hengityselimistössä, Tervo sanoi.

– Oli tosi huono viikko viime viikko. Kyllä häkki kolisi harjoituksissakin aivan sikana.

Oliko samoja haasteita, mistä olet kärsinyt viime viikkoina?

– Nämä ovat näitä, mitä on ollut tässä. Nämä eivät ole sellaisia, mitkä ovat olleet koko kauden, vaan vain viime viikolla. Tämä on niin herkkä laji, ja se ei vaadi paljon, että homma menee sekaisin, ja nyt se oli kyllä sekaisin. Valitettavasti, Tervo manasi.

Tervon kaksi ensimmäistä heittoa suuntautuivat finaalissa häkin etureunaan, ei kovin kauas ulosmenoaukosta. Tekniikkavirhe ei ollut kovin iso, eikä Tervolla ollut kunnon käsitystä, missä meni vikaan.

– Vähän erinäisistä asioista. Ne oli vähän ajoituksellisesti... En osaa täysin sanoa. Pitää tehdä kunnon tekniikka-analyysi.

Tervo sai Tokion MM-kisoissa vain yhden mitatun heiton, kun hän heitti karsinnassa 73,73. Häkkikammo ei kuitenkaan vaivaa.

– Viime kaudella ehkä oli vähän, mutta ei enää. En mieti sitä häkkiä enää. Ärsyttävää se on silti. Olen tosi pettynyt tähän päivään, mutta ylpeä, että lähdin yrittämään.