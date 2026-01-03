Suomi päätti kaksi edellistä maailmanmestaruutta voittaneen Yhdysvaltojen MM-kotikisaurakan ja eteni välieriin.
Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue onnistui vihdoin kaatamaan Yhdysvallat ikäluokan maailmanmestaruuskilpailujen pudotuspeleissä.
Nuoret Leijonat kukisti kisaisännän maalein 4–3 lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa puolivälierässä St. Paulissa ja eteni välieriin, jotka pelataan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.
Kaksi vuotta sitten Yhdysvallat oli etevämpi välierässä 3–2 ja vuosi sitten loppuottelussa jatkoajalla 4–3, mutta päävalmentaja Lauri Mikkola onnistui kolmannella yrittämällä päättämään Yhdysvaltojen mestaruushaaveet ja jatkamaan omiaan.
– Tuntuu erittäin hyvältä. Ihan sama kuka on vastassa puolivälierissä, voitto tuntuu hyvältä, kuolemanotteluksi kutsutun puolivälierän kaikissa MM-kilpailuissaan selvittänyt Mikkola kertoi STT:lle puhelimitse.
Hyökkääjä Emil Hemming on ollut Mikkolan luottomies kaikissa MM-kilpailuissa.
– Tuntuu hyvältä voittaa Yhdysvallat. Viime vuodesta tuli muistoja. Silloin he voittivat jatkoajalla. Nyt oli meidän vuoro. Olen erittäin tyytyväinen, Hemming mietiskeli.
Suomen sankariksi nousi puolustaja Arttu Välilä, joka tälläsi loppulukemat jatkoajalla. Heikki Ruohonen, Leo Tuuva ja Joona Saarelainen tekivät maalit varsinaisella peliajalla.