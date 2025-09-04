Kansanedustajille lisää rahaa – suurin korotus Halla-aholle

Kansanedustajien sekä eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten palkkiot kasvavat, kertoo eduskunnan palkkiotoimikunta tiedotteessa.
Palkkioihin tehdään keskimäärin kaikkien palkansaajien ansiokehitystä vastaava, eli 6,2 prosentin korotus 1.10.2025 alkaen.
Kansanedustajan, joka on toiminut edustajana enintään neljä vuotta, kuukausipalkkio kasvaa 7 137:stä 7 637 euroon.
Vähintään neljä, mutta alle 12 vuotta edustajana toimineen kansanedustajan palkkio nousee 7 494:stä 7 944 euroon.
Suhteessa pienin korotus palkkioon tulee kansanedustajille, jotka ovat toimineet tehtävässä 12 vuotta. Palkkio kasvaa 7 993:sta 8 393 euroon.
Eduskunnan puhemiehen (tällä hetkellä perussuomalaisten Jussi Halla-aho) kuukausipalkkio nousee 14 448:sta 15 315 euroon ja varapuhemiesten 11 266:sta 11 942 euroon.
Kansanedustajien palkkiota on viimeksi korotettu keväällä 2023 vaalikauden vaihtuessa.
Palkkiotoimikunta kirjoittaa tiedotteessa pitävänsä tärkeänä, että maan korkeimman valtioelimen jäsenten palkkioiden kehitys on tasapainossa maan yleisen ansiotason kanssa ja että palkkioiden tulee luoda mahdollisimman hyvät edellytykset kansanedustajien riippumattomuudelle.
Valiokuntien, jaostojen ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien lisäpalkkioihin ei tehdä muutoksia.