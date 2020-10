Jussi Halla-ahon kirjoitusten läpivalaisu uutuuskirjassa paljastaa rotuajattelua ja solvauksia – puoluejohtajalta sarkastinen kommentti teoksesta

Halla-ahon ilmaisu on siistiytynyt hänen noustuaan politiikkaan, ja hän on puoluejohtajana tehnyt pesäeroa etnonationalisteihin. Sukulainen, jonka sukulaissuhdetta ei kirjassa avata, kuvasi ajatuksiaan kesällä 2020:

Suhde juutalaisuuteen nousee esiin

– Halla-aho on yli 30-vuotiaana väitöskirjatutkijana julistanut, että häntä ei juutalaisten kansanmurha holokausti kiinnosta, ja (hän on) kutsunut sitä historialliseksi kuriositeetiksi. Auschwitzin vapauttamisen 60-vuotismuiston juhlallisuuksien aikaan Halla-aho kirjoittaa holo-hölöttäjistä ja holo-hölinästä, Nurmi toteaa.

Kohti politiikkaa jo vuonna 2003

– Halla-ahon retoriikka on provokatiivista ja usein avoimen vihamielistä. Tarkoituksellinen hyökkäävyys on tehnyt Halla-ahosta myös vastustajien maalitaulun. Ja kun Halla-ahosta on tehty maalitaulu, hänen on puolestaan ollut helppo uhriutua sananvapauden marttyyrinä, Nurmi analysoi.