Onko Halla-aho maltillistunut vihamielisiin bloggauksiinsa verrattuna? Uutuuskirja jättää arvioinnin lukijoille – Halla-aho: "Totta kai jokaisen ajattelu kehittyy, kun hän ajattelee"

Halla-aho kirjoitti tunnettua Scripta-blogiaan erityisesti vuosina 2003–2015. Scripta on Nurmen mukaan pullollaan rotuajattelua ja solvauksia, vaikka kirjoituksia yrittäisi selittää huumoriksi tai ironiaksi. Nurmi kirjoittaa kirjassa, että Halla-ahon retoriikka on provokatiivista ja usein avoimen vihamielistä.

– En lähde tuohon peliin. Blogini on ollut vuosikausia kenen tahansa luettavissa. Jokainen voi sitä lukea ja arvioida sitä haluamallaan tavalla, Halla-aho sanoo.

Halla-aho itse ei antanut kirjaa varten haastattelua. Lähteenä on käytetty verkkokirjoitusten ohella lukuisia haastatteluita sukulaisista poliitikkoihin ja entisiin opiskelukavereihin ja opettajiin.

Lauri Nurmen mielestä jokaisen lukijan on itse arvioitava, onko Halla-aho maltillistunut.

– Jokainen ihminen varmaan elämänsä aikana kehittyy ja on oman menneisyytensä tulos. Jos ihminen on jokaisesta yksityiskohdasta täysin samaa mieltä kuin hän oli 20 tai 30 vuotta sitten ja aiemmin, niin jotain on pielessä. Totta kai jokaisen ihmisen ajattelu kehittyy, kun hän ajattelee, Halla-aho sanoo STT:lle.