Halla-aho haluaa eduskunnalta julkilausuman Ukrainaa 1930-luvulla koetelleesta nälänhädästä – ajankohta herättää huomiota

Halla-aho jakoi ajatuksensa holodomoriin liittyvästä julkilausumasta sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti irtisanoutuvansa Mustanmeren viljasopimuksesta. Halla-aho ei twiittiketjussaan viittaa Venäjän päätökseen, mutta ajankohta holodomorista puhumiselle on joka tapauksessa otollinen.

Mikä kumman Mustanmeren viljasopimus?

Mustanmeren viljasopimuksessa on siis kyse Ukrainan, Venäjän, Turkin ja YK:n välisestä sopimuksesta, joka on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta meriteitse, siitä huolimatta, että Venäjä on muuten sulkenut Ukrainan meriyhteydet. Sopimuksen avulla viljan maailmanmarkkinahinnat ovat pysyneet vakaina.