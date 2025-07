Israel pudotti Gazaan seitsemän lavallista avustustarvikkeita – suunnitelmia humanitaarisista käytävistä YK:n kuljetuksille

Israelin asevoimien mukaan toimilla pyritään muun muassa kumoamaan väittämiä Gazan tarkoituksellisesta näännyttämisestä.

Israelin asevoimat sanoo pudottaneensa lentokoneesta seitsemän lavallista avustustarvikkeita Gazan kaistalle. Asevoimat kertoi asiasta sunnuntain vastaisena yönä noin kello kahdelta.

Asevoimien mukaan Gazaan tehty ilmapudotus sisälsi jauhoja, sokeria ja ruokasäilykkeitä. Israelin johtama ilmapudotusoperaatio tehtiin yhteistyössä kansainvälisten avustusjärjestöjen kanssa.

Lauantai-iltana Israelin asevoimat kertoi myös perustavansa Gazaan humanitaarisia käytäviä YK:n avustuskuljetuksia varten.

– Israelin asevoimat on aloittanut toimien sarjan, jonka tarkoituksena on parantaa humanitaarisia toimia Gazan kaistalla ja kumota valheelliset väittämät tarkoituksellisesta Gazan kaistan näännyttämisestä, asevoimat sanoi lauantaina.

Israel on saanut rajua kritiikkiä sen vuoksi, että se on rajoittanut voimakkaasti humanitaarisen avun jakelua Gazassa. Israel väittää, ettei se estä avun pääsyä Gazaan.

Lauantaina Britannia kertoi aikovansa toimittaa avustustarvikkeita ilmateitse Gazaan yhteistyössä muun muassa Jordanian kanssa. Myös Arabiemiraatit on kertonut aikovansa tehdä ilmapudotuksia Gazaan.

Sunnuntaina humanitaarinen tauko

Israel aloittaa sunnuntaiaamuna humanitaarisen tauon siviilikeskuksiin ja humanitaarisille käytäville, jotta YK voisi jakaa avustustarvikkeita Gazan kaistalla, kertoo Israelin ulkoministeriö.

Ministeriön mukaan Gazaan on varastoitu suuri määrä avustustarvikkeita, joita YK ei ole jakanut.

– Nyt YK:n odotetaan hakevan ja jakavan suuren määrän avustustarvikkeita ilman uusia lykkäyksiä tai tekosyitä, ulkoministeriö kertoi X-viestipalvelussa.

Toukokuussa suurimmasta osasta Gazan avustuksesta alkoi vastata Yhdysvaltojen ja Israelin tukema Gaza Humanitarian Foundation (GHF) -järjestö.

GHF:n kiistanalaista toimintaa ovat varjostaneet lähes päivittäiset raportit siitä, kuinka israelilaisjoukot tulittavat ruoka-apua odottavia ihmisiä.

Palestiinalaisviranomaisten mukaan Israelin iskuissa Gazan kaistalla kuoli lauantaina yli 50 ihmistä. Osa kuolleista sai viranomaisten mukaan surmansa avustuspisteiden lähellä.

YK ei ole suostunut tekemään yhteistyötä GHF:n kanssa, sillä se vaatii järjestöä noudattamaan humanitaarisia perusperiaatteita.

– Yksi (perusperiaatteista) on, että älä harjoita sellaista toimintaa, joka lisää riskiä, että ihmisiä kohti ammutaan tai että he jäävät väkijoukon jalkoihin, kun he yrittävät hakea ruokaa, YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin tiedottaja Stephane Dujarric sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Israel kiisti nälänhädän Gazassa

Israelin asevoimat väitti lauantai-iltaisessa viestissään, että Gazassa ei ole nälänhätää ja että tiedot siitä ovat peräisin äärijärjestö Hamasin tukemasta valekampanjasta.

Yli sata avustus- ja ihmisoikeusjärjestöä varoitti keskiviikkona massanälkiintymisen leviämisestä Israelin saartamalla Gazan kaistalla. Järjestöjen joukossa olivat muun muassa Lääkärit ilman rajoja sekä Pelastakaa lapset.

– Yli miljoonaa lasta uhkaa nälkiintymisen syveneminen ja aliravitsemus, ja nälkään kuolleiden määrä kasvaa päivittäin, kertoi YK:n hätäaputoimisto OCHA keskiviikkona.

Israelin asevoimat vaati lauantaisessa viestissään YK:lta ja kansainvälisiltä avustusjärjestöiltä varmuutta siihen, ettei Gazaan vietäviä avustustarvikkeita päädy Hamasin käsiin. Israel on toistuvasti syyttänyt Hamasia avustusten varastamisesta ja käyttänyt sitä yhtenä perusteluna humanitaarisen avun pääsyn estämiselle Gazaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAIDin kesäkuussa tekemässä analyysissä kävi ilmi, ettei todisteita Hamasin järjestelmällisistä avustusvarkauksista löydetty. Analyysissä tutkittiin Yhdysvaltojen rahoittamia ja Yhdysvaltojen kanssa avustustyötä tekevien järjestöjen avustustarvikkeiden katoamisia tai varastamisia yli puolentoista vuoden ajalta.

New York Times kertoi lauantaina israelilaisiin sotilasviranomaislähteisiinsä viitaten, ettei Israelin asevoimat ole myöskään löytänyt todisteita siitä, että Hamas varastaisi järjestelmällisesti YK-järjestöjen avustuksia.

1:47 Video näyttää Gazan karmean todellisuuden. Emme suosittele videota herkimmille katsojille.