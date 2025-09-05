Häkkänen MTV:lle: Venäjän rajanaapureita koskeva USA:n leikkauspäätös ei koske Suomea

Yhdysvaltain leikkauspäätökset satojen miljoonien dollarien turvallisuusapuohjelmiin eivät kohdistu Suomeen.

Yhdysvallat on vähentämässä turvallisuusapua Venäjän rajanaapureille. Asiasta uutisoivat eilen Financial Times ja Washington Post.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo, että päätös ei koske Suomea, vaan kyse on Baltian maiden ja Yhdysvaltain välisestä rahoitusjärjestelmästä.

– Yhdysvallat rahoittaa tiettyä rauhanaikana tehtävää koulutustoimintaa Baltian alueella erityisaloitteilla. Niiden osalta Yhdysvallat on ilmoittanut, että rahoitusvastuuta siirretään pikkuhiljaa eurooppalaisten maksettavaksi, Häkkänen kertoo MTV:n haastattelussa.

Häkkäsen mukaan Suomen puolustusta tarkastellaan ensisijaisesti Suomen omista tarpeista, mutta Baltian alueen riittävä ja uskottava puolustuskyky on myös Suomen intressien mukaista.

– Tottakai näitä rahoituksellisia kysymyksiä pitää käydä läpi myös Euroopan Nato-maiden kesken eli miten turvataan riittävä uskottava puolustus myös Baltian maiden alueella. Tässä pitää muistaa, että on kyse rauhanajan toimintojen harjoitukseen liittyvästä kokonaisuudesta, Häkkänen sanoo.

Yhdysvallat yhä sitoutunut muiden Nato-maiden puolustukseen

Häkkänen korostaa, että Yhdysvallat on yhä sitoutunut täysimääräisesti Nato-maiden ja Euroopan puolustamiseen.

– Yhdysvallat katsoo kaikkia tällaisia ylimääräisiä menoja kriittisellä kädellä ja siirtää niitä Euroopan maksettavaksi, kun Yhdysvallat siirtää omia toimintojaan sekä sotilas- ja talousresurssejaan yhä enemmän Intian valtameren ja Tyynen valtameren alueelle, Häkkänen kertoo.

Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisen yhteistyön Häkkänen kertoo etenevän sujuvasti ja syventyvän useilla eri alueilla.

– Meillä on hyvä yhteys Suomen ja Yhdysvaltain puolustusministeriöiden välillä ja meidän yhteistyömme etenee erittäin vahvasti tällä hetkellä. Siinä ei ole mitään epäselvyyttä eikä ongelmaa, Häkkänen sanoo.

Yhdysvallat siirtää rahoitusvastuuta Euroopalle

Financial Timesin mukaan Pentagonin viranomaiset tiedottivat viime viikolla eurooppalaisille diplomaateille, että Yhdysvallat ei enää rahoita ohjelmia, joissa koulutetaan ja varustetaan Itä-Euroopan maiden armeijoita, jotka olisivat etulinjassa mahdollisessa konfliktissa Venäjän kanssa.

Washington Post kertoi lähteisiinsä vedoten, että Donald Trumpin hallinto on lopettamassa turvallisuusapuohjelmia, joilla on pyritty auttamaan Euroopan itäosien suojaamista Venäjän hyökkäyksen varalta.

Tärkeimpiä tuen saajia ovat olleet Viro, Latvia ja Liettua.

Yhdysvallat on pyrkinyt painostamaan Eurooppaa maksamaan enemmän omasta puolustuksestaan.

